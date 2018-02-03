قديورة:”هزيمة مؤلمة.. سنتعلم منها كثيرا”

أكد الجزائري “عدلان قديورة” أن الهزيمة التي تلقاها أمسية اليوم السبت مع فريقه الجديد القديم “نوتينغهام فورست” ضد “فولهام” مؤلمة.

ونشر “الدبابة” صورة له من مُباراة اليوم التي إنتهت بخسارة فريقه بهدفين نظيفين لحساب الجولة 30 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وذلك على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”، وأرفق وسط الميدان الدفاعي الصورة بالعبارات التالية.

“نتيجة مؤلمة خاصة وأننا أثبتنا قوتنا الذهنية.. سنتعلم كثيرا من هزيمة اليوم للعودة بقوة في المُستقبل القريب”.

“أتمنى عودة أمنة لكل المُناصرين اللذين رافقونا في هذا التنقل لمواجهة فولهام وشكرا لعائلة نوتينغهام فورست على حفاوة الإستقبال”.

وختم اللاعب الذي شارك اليوم أساسيا وغادر في الدقيقة 76:”تشجيعاتكم تدفعني للأمام.. إرتداء القميص الأحمر فخر بالنسبة لي”.