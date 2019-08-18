“قديورة”:”يُسعدني الإنضمام للغرافة وسأقدم كل ماعندي”

الرياضة
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“قديورة”:”يُسعدني الإنضمام للغرافة وسأقدم كل ماعندي” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

عبر النجم الدولي الجزائري “عدلان قديورة” عن سعادته الكبيرة بالإنضمام لفريقه الجديد “الغرافة” القطري.

ونشر بطل إفريقيا رفقة الخضر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمسية اليوم الأحد.

وجاء في التغريدة:”يشرفني و يسعدني الإنضمام إلى فريق الغرافة.. شكرًا على الترحيب الحار ، متحمس جدا لتقديم كل ما بوسعي في هذه المغامرة الجديدة”.

وكان اللاعب السابق لفريق “نوتينغهام فورست” الإنجليزي قد وصل قبل يومين إلى العاصمة القطرية الدوحة أين اجتاز الفحص الطبي ليرسم انضمامه بصفة رسمية اليوم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=690010

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