“قديورة”:”يُسعدني الإنضمام للغرافة وسأقدم كل ماعندي”

ونشر بطل إفريقيا رفقة الخضر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمسية اليوم الأحد.

وجاء في التغريدة:”يشرفني و يسعدني الإنضمام إلى فريق الغرافة.. شكرًا على الترحيب الحار ، متحمس جدا لتقديم كل ما بوسعي في هذه المغامرة الجديدة”.

وكان اللاعب السابق لفريق “نوتينغهام فورست” الإنجليزي قد وصل قبل يومين إلى العاصمة القطرية الدوحة أين اجتاز الفحص الطبي ليرسم انضمامه بصفة رسمية اليوم.

Happy and honoured to join @algharafasc. Thank you for your warm welcome 🙏🏾😊 I can’t wait to start this new adventure and give my best 💛💙💪🏾💥

يشرفني و يسعدني الانضمام إلى"GHARAFACLUB"

شكرًا على الترحيب الحار ، متحمس جدا لتقديم كل ما بوسعي في هذه المغامرة الجديدة

💙💛🌹🤲🏽 https://t.co/5qXUKLFF5Z

— Adlene GUEDIOURA (@AdleneGUEDIOURA) August 18, 2019