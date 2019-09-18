قديورة: ” أريد أن أعرف المزيد عن الدولة التي ستستقبل كأس العالم 2022″

أشاد اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديورة بالأجواء التي وجدها في فريقه الجديد الغرافة القطري الذي إلتحق به خلال الميركاتو الصيفي.

وأجرى بطل إفريقيا حوارا مطولا مع موقع دوري نجوم قطر، تحدث من خلاله عن أجواء الإستقبال وأهدافه المستقبلية مع الغرافة قائلا:

أنا أستمتع للغاية بتواجدي في قطر، لقد وجدت الترحاب من الجميع، وأنا حقاً سعيد هنا، وأريد أن أعرف المزيد عن الدولة التي ستستضيف كأس العالم 2022.

وأضاف: ” الغرافة فريق كبير تعوّد على التواجد في المقدمة، وعندما تلقيت العرض كنت سعيد للانضمام للفهود لأساهم في العودة إلى القمة، كما أن العديد من أصدقائي الذين لعبوا في الغرافة شجعوني على هذه الخطوة.. أود إضافة أنني سبق لي اللعب تحت قيادة المدرب الحالي لفريقنا سلافيسا جوكانوفيتش في نادي واتفورد الإنجليزي، حيث أنه يعرفني وأنا أعرفه جيداً”.