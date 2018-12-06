قديورة: “أطمح لتحقيق لقب هذا الموسم رفقة نوثينغهام”

كشف الدولي الجزائري، عدلان قديورة، عن رغبته في تحقيق انجاز هذا الموسم رفقة ناديه نوثينغهام فوريس الإنجليزي.

وكشف عدلان قديورة، لموقع “نوثينغهام شير”: “سعيد بمردودي هذا الموسم مع نوثينغام، وأطمح لساعدة الفريق على تحقيق انجاز ما هذا الموسم”.

وأضاف: “سجلت بداية موسم جيدة، سأواصل العمل والتركيز، تنتظرنا العديد من المباريات، أين أسعى لإظهار قيمتي الحقيقية”.

وتابع عدلان قديورة: “نملك هذا الموسم مجموعة جيدة، والمدرب كارانكا يملك خبرة جيدة، أظهرها من خلال طريقته في توظيف لاعبيي الفريق، وأتمنى المواصلة على هذا النحو”.