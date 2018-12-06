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قديورة: “أطمح لتحقيق لقب هذا الموسم رفقة نوثينغهام”

الرياضة
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قديورة: “أطمح لتحقيق لقب هذا الموسم رفقة نوثينغهام”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الدولي الجزائري، عدلان قديورة، عن رغبته في تحقيق انجاز هذا الموسم رفقة ناديه نوثينغهام فوريس الإنجليزي.

وكشف عدلان قديورة، لموقع “نوثينغهام شير”: “سعيد بمردودي هذا الموسم مع نوثينغام، وأطمح لساعدة الفريق على تحقيق انجاز ما هذا الموسم”.

وأضاف: “سجلت بداية موسم جيدة، سأواصل العمل والتركيز، تنتظرنا العديد من المباريات، أين أسعى لإظهار قيمتي الحقيقية”.

وتابع عدلان قديورة: “نملك هذا الموسم مجموعة جيدة، والمدرب كارانكا يملك خبرة جيدة، أظهرها من خلال طريقته في توظيف لاعبيي الفريق، وأتمنى المواصلة على هذا النحو”.


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