قديورة:” البراءة قتلت بشكل مأساوي.. إعدام جمال جريمة شنعاء”

علّق اللاعب الدولي الجزائري عدلان قديورة عن حادثة إغتيال الشاب جمال بن اسماعيل أول أمس الأربعاء بمنطقة لاربعا ناثيراتن بولاية تيزي وزو بعد تعرضه للضرب والحرق من طرف بعض البلطجية.

ونشر متوسط ميدان المنتخب الوطني تعليقا على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام جاء فيه: ”

من الصعب أن أعبر على الوضع الحالي ولككني أود ان أشارك التعازي لعائلات الضحايا في كل هذا الحرائق التي تشهدها البلاد إنا لله وإنا إليه راجعون.

“للأسف ، قتلت البراءة بشكل مأساوي، إعدام جمال بن اسماعيل جريمة شنعاء”