يقوم الدولي الجزائري، عدلان قديورة مؤخرا بالتغريد على مواضيع بعيدة كُليا عن كُرة القدم، لنسيان وضعيته الكارثية مع “ميدلزبره”.

وغرد صاحب القذفات الصاروخية قائلا :”الكوكب في خطر..الإنسانية مُهددة، لقد حان الوقت لنتعلم القليل؟ لا؟” مُرفقا ذلك بتقرير لتلفزيون فرنسي.

وبرز “الدبابة” بمُتابعة مواضيع مُتعلقة بحماية الكرة الأرضية، وتفادي التنكيل بالفيلة في “زيمبابوي” وغيرها من الأمور المُتعلقة بتأمين الطبيعة.

يُشار بأن متوسط الميدان المُخضرم، يبقى دون مُنافسة منذ بداية الموسم، وسيُغير الأجواء بنسبة كبيرة خلال الميركاتو الشتوي الداخل.