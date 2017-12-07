قديورة “دورها” مُحلل في قطر

ظهر الدولي الجزائري، عدلان قديورة، سهرة أمس الأربعاء، على بلاطوهات قناة “بي إن سبورتس” القطرية، لتحليل مُباريات رابطة الأبطال الأوروبية.

وقام متوسط الميدان المُخضرم، بمنح وجهة نظره التكتيكية بطريقة ممتازة، تُظهر إمتلاكه القدرة على التحول لهذه المهنة، بعد اعتزاله الكُرة.

يُشار بأن “الدبابة” يتواجد حاليا في الدوحة، ويخضع للعلاج على مُستوى مصحة “أسبيطار” بغرض التحضير للشطر الثاني من الموسم الجاري.

وسيكون صاحب القذفات الصاروخية، على موعد مع تغيير الأجواء بداية الميركاتو الشتوي، وهو الذي لم يُشارك تماما مع “ميدلزبره”لحد الساعة.