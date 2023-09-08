قديورة: “سعيد بانضمامي لفريق كبير بحجم شباب بلوزداد”

أبدى الدولي الجزائري عدلان قديورة، سعادته بانضمامه لفريق شباب بلوزداد، أين سيخوض أول تجربة له في البطولة الوطينة.

وصرح قديورة، في حوار للصفحة الرسمية للشباب: “فخور بقدومي إلى الجزائر، وبالتحديد لفريق كبير بحجم شباب بلوزداد”.

كما أضاف: “كانت لي اتصالات مع رئيس الفريق، والاتفاق تم بسهولة واليوم أنا هنا مع شباب بلوزداد وسعيد بذلك”.

وتابع عدلان قديورة: “أعرف بعض لاعبي الشباب، الذين سبق لي اللعب إلى جانبهم في المنتخب الوطني، وأدرك أن الفيرق يضم مجموعة جيدة”.