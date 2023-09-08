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الرياضة

قديورة: “سعيد بانضمامي لفريق كبير بحجم شباب بلوزداد”

بقلم كريم تيغرمت
قديورة: “سعيد بانضمامي لفريق كبير بحجم شباب بلوزداد”
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أبدى الدولي الجزائري عدلان قديورة، سعادته بانضمامه لفريق شباب بلوزداد، أين سيخوض أول تجربة له في البطولة الوطينة.

وصرح قديورة، في حوار للصفحة الرسمية للشباب: “فخور بقدومي إلى الجزائر، وبالتحديد لفريق كبير بحجم شباب بلوزداد”.

كما أضاف: “كانت لي اتصالات مع رئيس الفريق، والاتفاق تم بسهولة واليوم أنا هنا مع شباب بلوزداد وسعيد بذلك”.

وتابع عدلان قديورة: “أعرف بعض لاعبي الشباب، الذين سبق لي اللعب إلى جانبهم في المنتخب الوطني، وأدرك أن الفيرق يضم مجموعة جيدة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/sBTLW
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