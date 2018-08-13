قديورة: “سوداني لاعب كبير” !

أشاد “عدلان قديورة” لاعب “نوتينغهام فورست” بزميله “هلال سوداني” بعد أن قاد هذا الاخير فريقه لتحقيق فوز مهم ضد “ريدينغ” في “الشامبيونشيب”.
وقال قديورة في تصريحات نقلها موقع “نوتينغهام شير”: “أعتقد أنه أثبت نفسه في مباراة ريدينغ، سوداني لاعب يتمتع بالكثير من الطاقة والشغف “.
وأضاف: “لقد أتى إلى بلد جديد، وهذه المرة الأولى له في إنجلترا ويريد أن يثبت للجميع ماذا يمكنه فعله”.
وتابع: “سيواصل التأكيد على إمكانياته من مباراة لآخرى، وأنا على يقين أنه سيسجل المزيد من الأهداف وسيساعد الفريق”.
في حين ختم كلامه: “سوداني لاعب “توب” ونحن محظوظين بوجوده معنا”.
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