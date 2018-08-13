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قديورة: “سوداني لاعب كبير” !

الرياضة
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قديورة: “سوداني لاعب كبير” !
بقلم أمير بهلول

أشاد “عدلان قديورة” لاعب “نوتينغهام فورست” بزميله  “هلال سوداني” بعد أن قاد هذا الاخير فريقه لتحقيق فوز مهم ضد “ريدينغ” في “الشامبيونشيب”.

وقال قديورة في تصريحات نقلها موقع “نوتينغهام شير”: “أعتقد أنه أثبت نفسه في مباراة ريدينغ، سوداني لاعب يتمتع بالكثير من الطاقة والشغف “.

وأضاف: “لقد أتى إلى بلد جديد، وهذه المرة الأولى له في إنجلترا ويريد أن يثبت للجميع ماذا يمكنه فعله”.

وتابع: “سيواصل التأكيد على إمكانياته من مباراة لآخرى، وأنا على يقين أنه سيسجل المزيد من الأهداف وسيساعد الفريق”.

في حين ختم كلامه: “سوداني لاعب “توب” ونحن محظوظين بوجوده معنا”.


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