قديورة: “سوداني لاعب كبير” !

أشاد “عدلان قديورة” لاعب “نوتينغهام فورست” بزميله “هلال سوداني” بعد أن قاد هذا الاخير فريقه لتحقيق فوز مهم ضد “ريدينغ” في “الشامبيونشيب”.

وقال قديورة في تصريحات نقلها موقع “نوتينغهام شير”: “أعتقد أنه أثبت نفسه في مباراة ريدينغ، سوداني لاعب يتمتع بالكثير من الطاقة والشغف “.

وأضاف: “لقد أتى إلى بلد جديد، وهذه المرة الأولى له في إنجلترا ويريد أن يثبت للجميع ماذا يمكنه فعله”.

وتابع: “سيواصل التأكيد على إمكانياته من مباراة لآخرى، وأنا على يقين أنه سيسجل المزيد من الأهداف وسيساعد الفريق”.

في حين ختم كلامه: “سوداني لاعب “توب” ونحن محظوظين بوجوده معنا”.