“قديورة” سينهي إحترافه الأوروبي ويقترب من هذا الفريق “الخليجي”

الرياضة
  • -
  • 0
“قديورة” سينهي إحترافه الأوروبي ويقترب من هذا الفريق “الخليجي”
بقلم إسماعيل عشاش

قرر الدولي الجزائري “عدلان قديورة” وبنسبة كبيرة إنهاء مشواره الإحترافي في أوروبا، وتُشير آخر الأخبار بأنه سينتقل للخليج، هذا الصيف.

وأوضحت تقارير إعلامية كويتية، بأن صاحب القذفات الصاروخية ومن خلال وكيل أعماله يتواجد في مُفاوضات مُتقدمة مع نادي “الكويت”.

وجاءت الصفقة بفضل المسؤول السابق في “نوتينغهام فوريست”، فوزي الحساوي، والذي سمح بتسريع سير المُفاوضات مع “الدبابة”، وإقناعه بالعرض الكويتي.

يُذكر في الأخير بأن “الدبابة” المُتألق في “الكان 2019″، لا يزال مُرتبطا بعقد مع فريقه الإنجليزي الى غاية جوان القادم.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com