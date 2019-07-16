“قديورة” سينهي إحترافه الأوروبي ويقترب من هذا الفريق “الخليجي”

قرر الدولي الجزائري “عدلان قديورة” وبنسبة كبيرة إنهاء مشواره الإحترافي في أوروبا، وتُشير آخر الأخبار بأنه سينتقل للخليج، هذا الصيف.

وأوضحت تقارير إعلامية كويتية، بأن صاحب القذفات الصاروخية ومن خلال وكيل أعماله يتواجد في مُفاوضات مُتقدمة مع نادي “الكويت”.

وجاءت الصفقة بفضل المسؤول السابق في “نوتينغهام فوريست”، فوزي الحساوي، والذي سمح بتسريع سير المُفاوضات مع “الدبابة”، وإقناعه بالعرض الكويتي.

يُذكر في الأخير بأن “الدبابة” المُتألق في “الكان 2019″، لا يزال مُرتبطا بعقد مع فريقه الإنجليزي الى غاية جوان القادم.