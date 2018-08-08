قديورة: “ضيعنا نقاط مهمة أمام ويست بروميتش ألبيون”

تحسّر الجور الجزائري عدلان قديورة على تضييع فريقه لثلاث نقاط مهمة خلال مباراة الجولة الثانية من الشامبيونشيب الإنجليزية أمام فريق ويست بروميتش ألبيون.

وسجل فريق نوتينغهام فوريست الإنجليزي تعادله الثاني على التوالي في أول جولات الدوري الإنجليزي بعد التعثر المسجل في الجولة الأولى أمام بريستول سيتي.

ونشر قديورة تغريدة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر قال فيها:

” ضيعنا ثلاث نقاط مهمة، لكننا حصدنا نقطتين إيجابيتين لحد الآن، وعلينا مواصلة العمل في الأسابيع المقبلة، لدينا فريق جيد وأشكر الأنصار على دعمهم لنا”.