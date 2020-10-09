قديورة :”عائلة كبيرة ومنورة”

ظهر الدولي الجزائري عدلان قديورة، مُتفائلا كثيرا قبل المواجهة المُرتقبة بين المنتخب الوطني ونظيره النيجيري، سهرة اليوم الجمعة في النمسا.

وكتب متوسط الميدان من على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي :”عائلة كبيرة ومنورة”.

وأرفد صاحب القذفات الصاروخية، هذا التعليق بصورة لمحاربي الصحراء، خلال التدريبات، تظهر الروح الأخوية التي تجمع بينهم داخل وخارج الملعب.

ويُفترض أن يُباشر الدبابة، المُباراة أمام النسور الممتازة، كأساسي وهو العائد بقوة مع ناديه الغرافة، بعد تعافيه من إصابته الأخيرة.

يُذكر بأن أشبال جمال بلماضي، سيعودون لأجواء المُنافسة بعد قُرابة 11 شهرا من التوقف، بسبب تفشي كورونا وإلغاء جميع المُباريات.

ويأمل أبطال إفريقيا، مواصلة سلسلة مبارياتهم دون هزيمة، ولو أن المهمة ستكون صعبة أمام واحد من عمالقة القارة السمراء.