قديورة فخور بزملائه في المنتخب

نشر الدولي الجزائري “عدلان قديورة” صورته رفقة زملائه في المنتخب الوطني وابدى عن فخره بكونه فرد من هذه المجموعة.
وعلق “قديورة” على الصورة عبر حسابه الرسمي في التويتر: “باخرة من الرجال.. العائلة”.
هذا وسيحظى “الدبابة” باستقبال حار من طرف الجماهير الجزائرية غدا الاثنين رفقة لاعبي الخضر في المباراة الودية أمام البنين التي ستجرى بملعب “5 جويلية”.
Baborr ta3 les Zhommes 👨🏻👨🏻👨🏻✊🏾💥🔥#LaFamilia #Khadra #TiriBark #DaBaBa #TeamDZ #Algeria pic.twitter.com/EMrchZzvGU
— Adlene GUEDIOURA (@AdleneGUEDIOURA) September 7, 2019
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