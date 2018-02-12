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قديورة: “فرحتي بالعودة لم تكتمل..”

الرياضة
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قديورة: “فرحتي بالعودة لم تكتمل..”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الدولي الجزائري عدلان قديور، أسفه للخسارة التي مني بها فريقه نوثينغهام، أمام هال سيتي بنتيجة2-0، لحساب الدرجة الأولى الإنجليزية.

وصرح قديورة: “لم تكن هذه هي العودة التي انتظرتها، تمنيت لو أنهينا المباراة بفوز لتكتمل فرحتي بالعودة لفريقي نوثيغهام”.

وأضاف: “كنت أود اسعاد جماهيرنا، لكنني متأكد أن القادم أفضل، علينا فقط العمل بجهد، ونحتاج لفوز واحد فقط لتجاوز هذه المرحلة”.

وتابع “الدبابة” تصريحه: “لدينا أسبوع كامل لمراجعة أخطائنا مع المدرب، ومضاعفة عملنا لتحقيق الفوز المنتظر الذي سيغير وضعيتنا نحوى الأحسن”.

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