قديورة في صدام صعب أمام تشيلسي

وكشف الحساب الرسمي لنادي نوثينغهام فوريست، على “تويتر”، القائمة الأساسية التي سيعتمد عليها مدرب نوثينغهام في هذه المباراة.

وسيكون الدولي الجزائري، أساسيا في هذه المباراة، أين سيسعى رفقة زملائه للإ‘طاحة بتشيلسي، على أرضية ميدانه “ستانفورد بريدج”.

🔴 Here's how #NFFC line-up for today's @EmiratesFACup tie against @ChelseaFC, brought to you in association with @BetBright. pic.twitter.com/NIYAhZDPdP

— Nottingham Forest FC (@NFFC) January 5, 2019