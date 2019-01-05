قديورة في صدام صعب أمام تشيلسي

يواجه الدولي الجزائري عدلان قديورة، اليوم السبت، رفقة ناديه نوثينغهام فوريست الإنجليزي، نادي تشيلسي، لحساب كأس الرابطة الإنجليزية.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نوثينغهام فوريست، على “تويتر”، القائمة الأساسية التي سيعتمد عليها مدرب نوثينغهام في هذه المباراة.

وسيكون الدولي الجزائري، أساسيا في هذه المباراة، أين سيسعى رفقة زملائه للإ‘طاحة بتشيلسي، على أرضية ميدانه “ستانفورد بريدج”.