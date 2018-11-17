قديورة: “كنت أنتظر دعوة بلماضي للمشاركة أمام الطوغو”

كشف الدولي الجزائري، عدلان قديورة، أنه كان في انتظار دعوة الناخب الوطني جمال بلماضي، للتواجد ضمن المجموعة التي ستواجه منتخب الطوغو غدا الأحد.

وصرح عدلان قديورة في هذا الخصوص، لموقع “نوثينغهام شير”: “ظننت أنني سأشارك أمام الطوغو، لكن الناخب الوطني اختار غير ذلك، إنها كرة القدم”.

وبرر قديورة عدم استدعائه لتربص الخضر، الذي يسبق مواجهة منتخب الطوغو، قائلا: “بلماضي ناخب وطني جديد، ويريد معاينة لاعبين مختلفين”.

وتابع: “إذا فزنا بهذه المباراة، سنكون مؤهلين، ويمكننا جميعاً الإستعداد لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019”.

وأردف عدلان قديورة: “شاركت في المباريات الدولية الأخيرة، لكنها فرصة جيدة بالنسبة لي، للبقاء مع فريقي نوثينغهام، واستغلال وقت الراحة، قبل سلسلة طويلة من المباريات”.