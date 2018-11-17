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قديورة: “لهذا السبب قررت العودة لنوثينغهام”

الرياضة
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قديورة: “لهذا السبب قررت العودة لنوثينغهام”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الدولي الجزائري، عدلان قديورة، عن السبب الذي دفعه للعودة لناديه نوثينغهام فوريست الإنجليزي من جديد، بعد مغادرته في وقت سابق.

وصرح عدلان قديورة، في هذا الخصوص: “في كرة القدم، أنت لا تعرف أبداً ماذا سيحدث، لم أفكر في مغادرة الفريق منذ البداية”.

وأضاف: “عندما تشعر بالراحة في مكان ما، فأنت تريد العودة، لهذا السبب عدت، ولهذا السبب أشعر بالسعادة لوجودي هنا”.

وتابع: “لطالما أحببت مدينة نوثنغهام، منذ أن جئت أول مرة، وهذا هو السبب الذي جعلني أرغب دائماً في العودة”.

وكشف عدلان قديورة: “أتطلع لشراء منزل هنا، أريد الإنتقال إلى نوثنغهام، لأنني أحب هذه المدينة، وفوريست هو أحد الأندية المفضلة التي لعبت لها”.


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