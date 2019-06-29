قديورة “ماشي سامع” ويرد على مُنتقديه

أكد الدولي الجزائري، “عدلان قديورة” بأنه غير لم يتأثر ولن يتأثر بالإنتقادات التي يتعرض لها منذ إستدعائه للمُشاركة في الكان.

وأوضح “الدبابة” بأنه يتقبل رأي الجميع، ولكنه لا يكترث كثيرا بما يُقال عنه، مُشددا على أنه مُركز على الملعب فقط.

وقال في تصريحات إعلامية :”أنا لا ألتفت لهذه الأمور، هناك إنتقادات ضدي، ولكني غير مُهتم بها، لأن الأهم هي المجموعة”.

ويُقدم صاحب القذفات الصاروخية مُستويات مُحترمة لأبعد الحدود منذ إنطلاقة الكان، وبطريقة فاجأ بها جميع المُتابعين الذين كانو مُتخوفين منه.