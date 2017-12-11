قديورة :”محرز يستحق اللعب في نادي كبير كباريس سان جيرمان”

أثنى الدولي السابق ولاعب ميدلسبرغ الإنجليزي، عدلان قديورة، على مواطنه رياض محرز، مؤكدا أنه قادر على اللعب لنادي كبير مثل باريس سان جيرمان.

وصرح قديورة لقناة “بين سبورت”:”لم أفهم لماذا لم يغادر محرز لحد الآن، خصوصا وأن رغبته كانت كبيرة في الرحيل عن ليستر”.

كما قال:”رياض لاعب كبير، كان أفضل لاعب في الدوري الممتاز قبل أي لاعب إفريقي من قبل، وهذا شيء عظيم”.

وأشار قديورة أيضا:”أحترم ليستر.. هو نادي كبير، لكن محرز مع كبار نوادي البريمرليغ أو إسبانيا أو فرنسا، مثل باريس سان جيرمان”.

في الأخير قال الدولي السابق:”ككل الجزائريين، أملي كبير في رؤية محرز مع نادي كبير لأنه يملك المؤهلات اللازمة”.