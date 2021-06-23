قديورة مطلوب في “شيفيلد يونايتد”

كشفت مصادر صحفية إنجليزية، أن النجم الجزائري “عدلان قديورة” مطلوب في نادي “شيفيلد يونايتد” الذي اتصل باللاعب من أجل اقناعه باللعب في صفوف الفريق وذلك بطلب من المدرب السابق للغرافة القطري “سلافيزا يوكانوفيتش”.

وأكدت ذات المصادر، أن انضمام “قديورة” للفريق الإنجليزي سيكون سهلا وغير معقد في ظل رغبة “الغرافة” في التخلص من اللاعب الجزائري وأيضا أن الدبابة سبق له في بطولة “الشامبينوشيب” ويعرف جيدا معنى اللعب في إنجلترا بعد أن لعب هناك العديد من السنوات.

في نفس السياق، العائق الأكبر لانضمام قديورة لنادي “شيفيلد يونايتد” هو سنه، فاللاعب الجزائري البالغ من العمر 35 سنة عليه أن يثبت أنه لا يزال قادرا على اللعب في المستوى العالي.