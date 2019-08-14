قديورة منتظر بالدوحة لترسيم إنضمامه لناديه الجديد

الرياضة
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قديورة منتظر بالدوحة لترسيم إنضمامه لناديه الجديد
بقلم كريم.تيغرمت

يتجه الدولي الجزائري عدلان قديورة، لاعب نوثينغهام فوريست الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إلى مدينة الدوحة القطرية، لترسيم انضمامه لتاديه الجديد.

وكشفت إدارة نادي الغرافة القطري، في تغريدة عبر الحساب الخاص بالنادي على “تويتر”، أن وصول قديورة لقطر، منتظر اليوم الأربعاء.

وسيجتاز “الدبابة”، الفحص الطبي، مع نادي الغرافة، تمهيدا لانضمامه للنادي، بعد اتفاق الطرفان على جميع تفاصيل العقد.

يذكر أن عدلان قديورة (33 عاما)، لازال مرتبطا مع ناديه الحالي نوثينغهام فوريست الإنجليزي، لموسم آخر.


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