قديورة: “نستهدف العودة للدوري الممتاز نهاية الموسم”

كشف الدولي الجزائري، عدلا قديورة، لاعب نادي نوثينغهام فوريست الإنجليزي، أن فريقه يسعى لتحقيق الصعود للدوري الممتاز، نهاية الموسم الجاري.

وصرح عدلان قديورة، للصحافة الإنجليزية: “لقد مضى وقت طويل على غياب فريقنا نوثينغهام فوريست، عن الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأضاف: “نأمل في تحقيق الصعود نهاية هذا الموسم، لا يزال لدينا 43 مباراة، الموسم لازال طويلا، وسنواصل العمل بجد”.

وتابع: “ننافس في واحدة من أصعب البطولات في العالم، لذا علينا العمل بجد لتحقيق الهدف الذي نحلم به في نهاية الموسم”.

وجاءت هذه التصريحات، من عدلان قديورة، بعد مساهمته رفقة مواطنه هلال سوداني، في الفوز الذي حققه نوثينغهام، في آخر مباراة له أمام ريدينغ، بنتيجة 1-0.