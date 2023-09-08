قديورة: “نطمح لإهداء أنصار شباب بلوزداد لقب رابطة الأبطال”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المستقدم الجديد لشباب بلوزداد، الدولي الجزائري عدلان قديورة، عن طموحاته المستقبلية مع الفريق.
وصرح قديورة، للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد: “الشباب كان بطلا للموسم الماضي، وطموحنا هو أن نبقى كذلك”.
كما أضاف: “شباب بلوزداد يملك جمهور كبير، نتمنى أن نهديهم لقب رابطة الأبطال التي تعد هدف رئيسي، وسنعمل على ذلك خطوة بخطوة، للذهاب إلى أبعد حد”.
وتابع عدلان قديورة: “رأيت في عدة مناسبات احتفالات أنصار شباب بلوزداد بلقب البطولة، واتمنى أن نرى مجددا مثل تلك الصور”.
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