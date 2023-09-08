إعــــلانات
الرياضة

قديورة: “نطمح لإهداء أنصار شباب بلوزداد لقب رابطة الأبطال”

بقلم كريم تيغرمت
قديورة: “نطمح لإهداء أنصار شباب بلوزداد لقب رابطة الأبطال”
  • 98
  • 0

كشف المستقدم الجديد لشباب بلوزداد، الدولي الجزائري عدلان قديورة، عن طموحاته المستقبلية مع الفريق.

وصرح قديورة، للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد: “الشباب كان بطلا للموسم الماضي، وطموحنا هو أن نبقى كذلك”.

كما أضاف: “شباب بلوزداد يملك جمهور كبير، نتمنى أن نهديهم لقب رابطة الأبطال التي تعد هدف رئيسي، وسنعمل على ذلك خطوة بخطوة، للذهاب إلى أبعد حد”.

وتابع عدلان قديورة: “رأيت في عدة مناسبات احتفالات أنصار شباب بلوزداد بلقب البطولة، واتمنى أن نرى مجددا مثل تلك الصور”.

رابط دائم : https://nhar.tv/wGWAY
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر