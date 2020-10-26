قديورة وهني أساسيان أمام السيلية

يواجه الدوليان الجزائريان عدلان قديورة وسفيان هني، اليوم الإثنين، رفقة ناديهما الغرافة، فريق السيلية ضمن الدوري القطري.

وكشف الغرافة، عبر الحساب الرسمي للفريق، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي ضمت كل من قديورة، وهني.

ويعول المدرب الصربي يانكونوفيتش، على الثنائي الجزائري، للإطاحة بمضيفهم، والحفاظ على سلسلة نتائجهم الإيجابية.

يذكر أن عدلان قديورة، وسفيان هني، يحتلان رفقة ناديهما الغرافة، المركز الثالث من ترتيب الدوري، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي، صاحب المركز الثاني.