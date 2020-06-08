قديورة وهني يخضعان لفحص كورونا تمهيدا للعودة إلى التدريبات

سيكون الدوليان الجزائريان، عدلان قديورة، وسفيان هني، على موعد مع اجتياز فحص كورونا، فقة ناديهما الغرافة القطري، تمهيدا لعودتهم لتدريبات الفريق.

وكشف نادي الغرافة القطري، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن جميع لاعبي الفريق، وطاقميه الفني والإداري، يخضعان السبت المقبل لفحص كورنا.

وأوضحت إدارة النادي القطري، أن هذا الإجراء، يأتي تمهيدا لعودة الفريق لأجواء التدريبات، حسب الجدول الذي أعلن عنه الإتحاد القطري للعبة.

يذكر أن عدلان قديورة، لازال يخض للعلاج، للعودة من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الرباط الصليبي قبل توقف المنافسة، بينما يتواجد مواطنه سفيان هني، في كامل لياقته البدنية.