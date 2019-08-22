قديورة وهني يسجلان أول مشاركة رسمية لهما رفقة الغرافة

الرياضة
  • -
  • 0
قديورة وهني يسجلان أول مشاركة رسمية لهما رفقة الغرافة
بقلم كريم.تيغرمت

تواجد الدوليان الجزائريان عدلان قديورة، وسفيان هني، ضمن التشكيلة الأساسية، لناديهما العرافة، في مواجهة نادي الشحانية، لحسابالدوري القطري.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الغرافة، عن التشكيلة الأساسية المعنية بمواجهة نادي الشحانية، والتي ضمت اسمي كل من قديورة، وهني.

وتعد هذه أول مباراة رسمية يشارك فيها الدوليان الجزائريان، رفقة ناديهما الجديد الغرافة، بعد إنضمامهما إليه الصيف الجاري.

ويعول مدرب الغرافة، على خبرة كل من قديورة، وهني، لتسجيل انطلاقة قوية، في أول جولة من الموسم الكروي الجديد، للدوري القطري.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=691545

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com