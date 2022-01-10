قديورة يبدي تضامنه مع الصحافيين الجزائريين

عبر الدولي الجزائري عدلان قديورة، عن تضامنه مع الصحافيين الجزائريين المتاواجدين بالكاميرون، والذي تعرضوا لاعتداء.

ونشر قديورة، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أين كتب: “متضامن مع الصحفيين الجزائريين، الذي تم الإعتداء عليهم في دوالا”.

كما تأتي هذه الخرجة من الدولي الجزائري، بعد انتشار خبر الإعتداء على ثلاثة صحفيين جزائريين بالكاميرون.

يذكر أن عدلان قديورة، لم يتم استدعائه من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي، للمشاركة في “كان” الكاميرون.