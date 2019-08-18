“قديورة” يبعث برسالة وداع لأسرة “نوتينغهام فورست”

بعث النجم الدولي الجزائري “عدلان قديورة” برسالة مؤثرة لأسرة فريقه السابق “نوتينغهام فورست” الإنجليزي أمسية اليوم الأحد.

ورسم بطل إفريقيا رفقة المنتخب الوطني الجزائري انتقاله لفريقه الجديد الغرافة القطري بعد انتهاء عقده مع الفريق الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

وجاء في الرسالة التي نشرها الدبابة على حسابه الرسمي في “التويتر”:”أنا الآن مُشجعا للفريق الأحمر مثل أي واحدا منكم وأنا فخورا بذلك”.

وأضاف:”شكرا لكم مرة آخرى على تشجيعكم الكبير لي وعلى الحب الذي قدمتوه لي، ضحكنا مع بعض وبكينا مع بعض وتنرفزنا مع بعض، سنبقى دائما معا”.