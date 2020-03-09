قديورة يتأسف لإصابته ويتمنى التوفيق للخضر

الرياضة
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قديورة يتأسف لإصابته ويتمنى التوفيق للخضر
بقلم أمير بهلول

وجّه لاعب الخضر “عدلان قديورة” رسالة مؤثرة للجماهير الجزائرية وخاصة التي قدمت له الدعم بعد الإصابة التي تعرض لها.

ونشر قديورة عبر حسابه الرسمي في “الفايسبوك”: “مع الأسف تعرضت لإصابة خطيرة على مستوى الركبة في مبارتنا أمام السيلية”.

وأضاف: “أيضا كنت أعاني من قطع في الرباط الصليبي في مباراتنا أمام بوتسوانا، لذلك فإن العملية الجراحية ستكون مثالية من أجل التعافي بشكل نهائي من مشاكل الركبة”.

وتابع: “هذا النوع من الإصابات يحدث في مسيرة أي لاعب في كرة القدم، ولكنني سأعود أقوى من ذي قبل إن شاء الله”.

وأردف: “أشكر الجميع على رسائل التشجيع والدعوات التي وصلتني، وأتمنى التوفيق لنادي الغرافة وخاصة المنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات”.


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