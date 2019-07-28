قديورة يتجه لمغادرة نوثينغهام بمباركة اللموشي

يتجه الدولي الجزائري عدلان قديورة، لتغييرالأجواء خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بمغادرة ناديه نوثينغهام فورست الإنجليزي.

ويسعى علان قديورة، لإستغلال العروض التي يحظى بها، بعد تألقه خلال رفقة الخضر، خلال كأس أمم إفريقيا 2019، لتغير الأجواء في الميركات الجاري.

وقد تتجسد رغبة قديورة، في القريب العاجل، خاصة وأن مدربه صبري لموشي، أبدى تفهمه لقرار قديورة، في مغادرة النادي.

وصرح اللموشي في هذا الخصوص: “أتفهم وضعيته، هذا هو حال اللاعبين المهمين، قديورة قدم مردود جيد في آخر منافسة، والفريق يعمل على ايجاد حل يناسب الطرفين”.

وأضاف: “في حال حصوله على عقد مهم، علينا أن نكون صبورين، إلى غاية توصل إدارة الفريقين، إلى اتفاق بخصوصه”.