تضامن الدولي الجزائري عدلان قديورة، مع المصريين بعد الجمعة السوداء إثر الهجوم الإرهاربي على مسجد بسيناء.
نشر قديورة، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” ترحم فيها على ضحايا هجوم مسجد الروضة بالعريش المصرية الجمعة الماضية.
وغرد قائلا:” لو نفكر في العائلات التي قتلت في هذا الهجوم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم دعى الله من أجل أمنهم الداخلي ودعى لكل الأمة الإسلامية، اللهم إرحمهم”.
للإشارة، فإن عدد الضحايا في الهجوم الذي استهدف المسجد أثناء صلاة الجمعة وصل إلى 305 قتلى.
Une pensée pour les familles de ceux blessés ou qui ont perdu la vie alors que très certainement il priait Dieu pour leur paix intérieure et celles des autres … #Sinaï #Allahirhamhoum
— Adlene GUEDIOURA (@AdleneGUEDIOURA) November 26, 2017
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