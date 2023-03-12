قديورة يجتمع مجددا بمحرز في انجلترا

إلتقى الدولي الجزائري عدلان قديورة، أمس السبت، بمواطنه رياض محرز، نجم مانسيتر سيتي الإنجليزي.

وحرص قديورة، على حضور مباراة فريقه الأسبق كريستال بلاص، والتي جمعتهم أمس السبت، بفريق مانشستر سيتي.

كما استغل “الدبابة” هذه الفرصة، من أجل ملاقات مواطنة وقائد الخضر رياض محرز، أين أخذ رفقته صورة تذكارية.

يذكر أن رياض محرز، غاب عن التشكيلة الأساسية لناديه مانسيتر سيتي، في هذه المباراة التي جمعتهم بكريستال بلاص، والتي انتهت لصالح السيتي بهدف دون رد.