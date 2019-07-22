قديورة يحتفل بالتتويج بكأس إفريقيا على طريقته الخاصة !

احتفل عدلان قديورة نجم الخضر بلقب “كأس إفريقيا” بطريقته الخاصة وذلك حسب ما نشره عبر حسابه الرسمي في “التويتر”.
اللاعب الذي رد على الانتقادات التي طالته قبل بداية كأس إفريقيا، نشر صورته رفقة أقمصة اللاعبين الذين تبادل معهم قميصه في مباريات الكان وشكرهم جميعا.
وقال “قديورة” بهذا الصدد: “احتفل في المنزل رفقة أخوتي الأفارقة، شكرا لكم جميعا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب”.
Celebrating at home with my african’s brothers.Thanks to all #Africans for this amazing party from south to north, east to west 🤗✊🏾💥 #MaMaAfrica #AficanPower #Africa #DaBaBa #TiriBark #brothers #KhawaKhawa #afcon2019 #can2019 pic.twitter.com/fLgKigzL0e
— Adlene GUEDIOURA (@AdleneGUEDIOURA) July 21, 2019
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