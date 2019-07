قديورة يحتفل بالتتويج بكأس إفريقيا على طريقته الخاصة !

اللاعب الذي رد على الانتقادات التي طالته قبل بداية كأس إفريقيا، نشر صورته رفقة أقمصة اللاعبين الذين تبادل معهم قميصه في مباريات الكان وشكرهم جميعا.

وقال “قديورة” بهذا الصدد: “احتفل في المنزل رفقة أخوتي الأفارقة، شكرا لكم جميعا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب”.

Celebrating at home with my african’s brothers.Thanks to all #Africans for this amazing party from south to north, east to west 🤗✊🏾💥 #MaMaAfrica #AficanPower #Africa #DaBaBa #TiriBark #brothers #KhawaKhawa #afcon2019 #can2019 pic.twitter.com/fLgKigzL0e

