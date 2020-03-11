قديورة يخضع لعملية جراحية على الركبة

خضع الدولي الجزائري عدلان قديورة، لاعب نادي الغرافة القطري، اليوم الأربعاء، لعملية جراحية على مستوى الركبة.

وكشف نادي الغرافة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن علان قديورة، أجرى عمليته الجراحية ببريطانيا.

وأجرى الدولي الجزائري هذه العملية، في عيادة الدكتور أندي ويليامز، والذي يعتبر استشاري مختص بعمليات الركبة في بريطانيا.

يذكر أن عدلان قديورة، تعرض خلال هذا الأسبوع الجاري، لتمزق على مستوى الأربطة الصليبية للركبة.