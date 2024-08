قديورة يدعم إيمان خليف ويتمنى تتويجها بالذهبية الأولمبية

أبدى الدولي الجزائري عدلان قديورة، دعمه الكبير لبطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، في مشوارها ضمن أولمبياد باريس 2024.

ونشر قديورة، تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، عقب تأهل خليف للربع النهائي، أين قال: “فخور بك وتبقت اثنتان للذهاب”.

كما عبّر الدولي الجزائري، عن تقديره، وتمنياته لإيمان خليف، مضيفا: “احترام كبير، وإن شاء الله الذهبية”.

وأرفق عدلان قديورة، هذا التعليق، بفيديو لايمان خليف، عقب فوزها أمس السبت، على المجرية لوكا هاموري، وتأهلها للدور النصف نهائي.

Proud of you and still 2 to go 🇩🇿

Big Respect 🥊

insh الله 🥇 pic.twitter.com/p9LUFDoCMK

— Adlene GUEDIOURA (@AdleneGUEDIOURA) August 3, 2024