قديورة يدعم بن رحمة ويرفع معنوياته

أبدى الدولي الجزائري عدلان قديورة، دعمه لمواطنه سعيد بن رحمة، بعد فشله أمس الثلاثاء، رفقة ناديه برينتفورد، في تحقيق الصعود للبريمرليغ.

ووجه عدلان قديورة، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، لبن رحمة، جاء فيها، “كل الخير أخي”.

وأرفق الدولي الجزائري، لاعب نادي الغرافة القطري، هذه التغريدة، بصوة لنجم الشامبين شيب، خلال مشاركه أمام فولهام في نهائي البلاي أوف.

يذكر أن سعيد بن رحمة، انهزم أمس الثلاثاء، رفقة ناديه برينتفورد، في نهائي البلاي أوف، أمام نادي فولهام، بنتيجة 2-1، لضيع بذلك الصعود للبريمرليغ هذا الموسم.