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الرياضة

قديورة يدعم بن علي ويفتح النار على نانت

بقلم كريم تيغرمت
قديورة يدعم بن علي ويفتح النار على نانت
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ابدى الدولي الجزائري عدلان قديورة، دعمه الكبير ليونس بن علي، لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، منتقدا في ذات الوقت نادي نانت.

ونشر قديورة، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تصريحات بن علي، بخصوص فسخ إدارة نانت لعقده.

كما علق “الدبابة”، في تغريدة، مخاطبا فيها لاعب شبان الخضر: “كل الدعم لك.. عار على نادي نانت.. إن شاء الله تتوجون بالكأس”.

يذكر أن إدارة نادي نانت، قررت فسخ عقد لاعبها الجزائري يونس بن علي، سببب مشاركته مع منتخب أقل من 17 عاما، في “الكان” الجارية بالجزائر.

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