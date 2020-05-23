قديورة يسرد تفاصيل تعرفه على إيناس إيبو

الرياضة
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قديورة يسرد تفاصيل تعرفه على إيناس إيبو
بقلم إسماعيل عشاش

سرد الدولي الجزائري عدلان قديورة، تفاصيل تعرفه على لاعبة التنس إيناس إيبو وكيف تحول لأبرز داعم لها منذ سنوات مضت.

وقال الدبابة على حسابه الرسمي في “إنستغرام” :”هي فتاة جزائرية تم تقديمها لأخي منذ 4 سنوات، ووجدت قصتها مؤثرة جدا”.

وواصل :”لقد كانت تتدرب وحيدة في أحد المناطق المحرومة في ضاحية سان دوني في العاصمة باريس”.

وأضاف :”إرادتها أدهشتني وعندما إستفسرت عنها لدى المختصين أكدوا لي بأنها موهوبة وبأنها حققت إنجازات مُقارنة بالإمكانيات الموفرة لها”.

وختم :”نظرا لكل هذا قررت مُساعدتها، لكي لا تضيع هذه الموهبة من الجزائر”.


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