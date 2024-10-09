قديورة يشارك في اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية بأثينا

يشارك اللاعب الدولي الجزائري السابق، عدلان قديورة، في فعاليات الجمعية العامة لرابطة الأندية الأوروبية، بصفته ضيفاً.

وتلقى لاعب الخضر سابقاً دعوة رسمية من هذه الهيئة الأوروبية التي تهدف إلى مناقشة التطورات والتحديات التي تواجه الأندية الأوروبية، من خلال عقد اجتماعات سنوية.

وتستمر فعاليات الجمعية العامة لرابطة الأندية الأوروبية إلى غاية يوم غد الخميس، بالعاصمة اليونانية أثينا.

وثمّن مساعد مدرب نادي العربي القطري، عدلان قديورة، هذه التظاهرة التي اعتبرها فرصة لكل الأندية للتطور.

وصرح عدلان قديورة في هذا الصدد لقناة “بيين سبورتس” القطرية: “أنا سعيد بمشاركتي في اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية”.

وأضاف المتحدث: “إنه أمر كبير أن تجتمع كل عائلة كرة القدم الأوروبية هنا، لأنها فرصة لكل ناد ليكون على اطلاع بالمعايير الجديدة للكرة الأوروبية”.

وتابع: “اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية حدثٌ فريد من نوعه يمنح الفرصة لكل الأندية لإعادة ترتيباتها، وأتمنى التوفيق للجميع”.