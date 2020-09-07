قديورة يشيد ببراهيمي ويحذر من الريان

أشاد الدولي الجزائري عدلان قديورة، لاعب الغرافة، بمواطنه ياسين براهيمي، لاعب الريان، عشية المواجهة التي ستجمعهما ضمن الدوري القطري.

وصرح قديورة، في هذا الخصوص: “استعداداتنا جيدة، ونأمل أن نقدم أفضل ما لدينا لتحقيق النقاط الثلاث، وهذا هو المهم بالنسبة لنا في الغرافة”.

وأضاف: “الريان فريق كبير، لاسيما وأنه وصيف الدوري، ويعد من الفرق الكبيرة، ويملك لاعبين مميزين، منهم صديقي ياسين براهيمي”.

وتابع عدلان قديورة: “براهيمي يتميز بتفوق فني دفاعيا وهجوميا، وهو لاعب ممتاز ضمن فريق جيد، يتمتع بالصلابة الدفاعية، ولا يقبل الكثير من الأهداف”.

يذكر أن عدلان قديورة، سيواجه اليوم الإثنين، رفقة ناديه الغرافة، مواطنه ياسين براهيمي، وناديه الريان، ضمن الدوري القطري.