“قديورة” يصل “الدوحة” للتوقيع مع ناديه الجديد

وصل عصر اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري “عدلان قديورة” للعاصمة القطرية “الدوحة” تحسبا لإمضاء عقده الجديد مع فريق “الغرافة” القطري.

ونشر الحساب الرسمي للغرافة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة وصول “الدبابة” أين كان في استقباله مُسير من الفريق.

وأرفق الحساب الصورة ببيان مقتضب جاء فيه:”وصول الدولي الجزائري “عدلان قديورة” للدوحة، لاجتياز الفحص الطبي تمهيدا للانضمام لنادي الغرافة وقد كان في استقباله ” حسين اليهري” إداري الفريق الأول لكرة القدم”.