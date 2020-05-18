قديورة يطلق حملة جمع مساعدات لإيناس إيبو

أطلق الدولي الجزائري عدلان قديورة، لاعب نادي الغرافة القطري، حملة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لجمع مساعدات لبطلة التنس الجزائرية، إيناس إيبو.

ونشر عدلان قديورة، اليوم تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أعلن من خلالها إطلاقه حملة جمع مساعدات لفائدة مواطنته إيناس إيبو، لمساعدتها في تحقيق حلمها بالمشاركة في المنافسات الكبرى.

وكتب لاعب الخضر، في تغريدته، “ساعدوا إيناس إيبو، في تحقيق حلمها، وتمثيل بكل كرامة، اللاعبات القلائل للتنس في إفريقيا”.

وأرفق عدلان قديورة، تغريدته هذه التي لاقت تفاعلا كبيرا في وقت قصير، أرفقها بمقطع فيديو لإيناس إيبو، بعثت من خلاله رسالة مؤثرة جدا.