قديورة يطمح لإحراز لقب جديد رفقة الخضر

ونشر قديورة، اليوم الإثنين، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، بهذه ال، أبرز من خلالها دور الجماهير الجزائرية، في تتويجه بالكان، رفقة المنتخب الوطني.

وكتب الدولي الجزائري في تغريدته، “بالشعب وللشعب”، وأضاف، “نزيدو نعاودو إنشاء الله”، في تلميح منه للاحتفال بألقاب أخرى مستقبلا.

وأرفق عدلان قديورة، تغريدته هذه بصورة للاستقبال الذي حظي به أبطال إفريقيا، من طرف أنصار الخضر، عند عودتهم للجزائر.

To the people, by the people … 💚💚✨😭

Nzidou ou n3awdou inchaAllah 🤲🏻🙏🏻⚡️ pic.twitter.com/CXie9mUXbn

