قديورة يظهر لأول مرة رفقة شيفيلد يونايتد

شارك الدولي الجزائري، عدلان قديورة، لأول مرة رفقة ناديه الجديد شيفيلد يونايتد، ظهيرة اليوم، بمناسبة تنقل هذا الأخير لمُلاقاة، هال سيتي، في إطار الجولة الثامنة من “الشامبين شيب” الإنجليزية.

وسجل صاحب القذفات الصاروخية، ظهوره فوق أرضية الميدان، بداية من الدقيقة السادسة والستين، وساهم في الفوز السهل الذي عاد به زملاؤه من خارج الديار، بثلاثة أهداف مُقابل واحد.

وتعتبر عودة “الدبابة”، أجمل خبر بالنسبة له وللناخب الوطني، جمال بلماضي، الذي لن يتردد في إعادته لتشكيلة الخضر مُستقبلا، بعد أن أسترجع نسق المُنافسة الرسمية.

يُشار بأن اللاعب السابق للغرافة القطري، غاب عن التربص الأخير للخضر، لأنه كان في حالة بطالة خلال الأسابيع الماضية، قبل التحاقه بفريقه الإنجليزي.