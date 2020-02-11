قديورة يظهر مع أمير دولة قطر

ظهر الدولي الجزائري عدلان قديورة، رفقة أمير دولة قطر، تميم بن حمد، بمُناسبة اليوم الوطني للرياضة، والذي أقيمت فعاليته بالدوحة.
وركض مُتوسط ميدان نادي الغرافة، رغم أمير دولة قطر، وبعض النجوم المحليين ومجموعة من الأطفال، لتشجيعهم على ممارسة الرياضة.
وغرّد صاحب القذفات الصاروخية، بهذه المُناسبة قائلا :”لقد كان يوما رائعا، شكرا لسموكم، لأنكم سمحت لي بالتواجد في هذا الموعد”.
Happy #NationalSportsDay ! Amazing day today in #Doha 🇶🇦
Thank you very much your Highness for allowing me celebrating this special day with you and those amazing kids from the famous @Aspire_Academy ! @TamimBinHamad #اليوم_الرياضي_للدوله_2020 #qatar #Future #Doha pic.twitter.com/r8yRE82oWf
— Adlene GUEDIOURA (@AdleneGUEDIOURA) February 11, 2020
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