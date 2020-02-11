قديورة يظهر مع أمير دولة قطر

ظهر الدولي الجزائري عدلان قديورة، رفقة أمير دولة قطر، تميم بن حمد، بمُناسبة اليوم الوطني للرياضة، والذي أقيمت فعاليته بالدوحة.

وركض مُتوسط ميدان نادي الغرافة، رغم أمير دولة قطر، وبعض النجوم المحليين ومجموعة من الأطفال، لتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وغرّد صاحب القذفات الصاروخية، بهذه المُناسبة قائلا :”لقد كان يوما رائعا، شكرا لسموكم، لأنكم سمحت لي بالتواجد في هذا الموعد”.