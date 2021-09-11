قديورة يعزي عائلة ياسف

عبّر الدولي الجزائري عدلان قديورة عن تعازيه القلبية لعائلة ياسف، إثر وفاة المجاهد ياسف سعدي، أحد رموز فريق اتحاد العاصمة.

ونشر قديورة، عبر حسابه الخاص على “فايس بوك، عباراة التعزية لعائلة الفقيد، واصفا ياسف سعدي بالأسطورة.

وأرفق الدولي الجزائري، هذه العباراة، بصورة لياسف سعدي، رفقة كل من والد عدلان، ناصر قديورة، والفقيد جمال كدو.

يذكر أن عدلان قديورة، المتواجد حاليا حر من أي ارتباط، يقترب من العودة إلى القسم الثاني من البطولة الانجليزية من بوابة نادي شيفيلد يونايتد.