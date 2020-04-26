قديورة يعود الى إنجلترا ويتمرن بقميص نيجيريا

قرر الدولي الجزائري عدلان قديورة، العودة الى إنجلترا، لقضاء شهر رمضان المُعظم في منزله هناك، ومواصلة فترة نقاهته.

وظهر الدبابة وهو يتمرن في سطح منزله، بكل جدية مُستعملا ألة للركض وبعض الأثقال، للتخلص من آثار إصابته الأخيرة.

ولفت صاحب القذفات الصاروخية، الأنظار بإرتدائه لقميص منتخب نيجيريا، والذي تحصل عليه بعد مُباراة نصف نهائي الكان الأخيرة.

يُشار بأن متوسط ميدان الخضر، سيكون بحاجة لأشهر طويلة قبل إسترجاع لياقته، بعد العملية الجراحية التي خضع لها.

ووعد قديورة جميع مُحبيه، على العودة بقوة في أقرب الآجال الممكنة.