قديورة يعود لإنجلترا من بوابة هذا النادي

أعلن نادي شيفيلد يونايتد، وبصفة رسمية، عن ضمه للدولي الجزائري، عدلان قديورة، في صفقة إنتقال حُر لمدة موسم واحد، بعدما كان اللاعب ناشطا في الدوري القطري رفقة الغرافة، الذي تخلى عنه مُباشرة بعد نهاية الموسم الماضي.

وتعتبر عودة “الدبابة” للقسم الثاني الإنجليزي، بمثابة إنجاز بالنسبة له، نظرا لتقدمه في السن، والذي لم يمنعه من المواصلة في المُستوى العالي، وهو الساعي لإسترجاع مكانته مع المنتخب الوطني في أقرب الآجال الممكنة.

يُشار بأن صاحب القذفات الصاروخية، إستبعد عن تشكيلة “الخضر” خلال التربص الأخير، ولكنه سيعود لحسابات جمال بلماضي، بكل تأكيد، إن هو إسترجع نسق المُنافسة الرسمية، بإعتباره كان من أبرز الركائز في منصب وسط ميدان دفاعي.