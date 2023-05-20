قديورة يعود لحمل قميص ويلفرهامبتون الإنجليزي من جديد

يتجه الدولي الجزائري عدلان قديورة، لحمل قميص نادي ويلفرهامبتون الإنجليزي مجددا، بدعوة من هذا الأخير.

وكشفت إدارة ويلفرهامبتون، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن توجيهها دعوة لقديورة، من أجل تمثيل الفريق في دورة كروية ودية.

ومن المقرر أن يشارك “الدبابة” رفقة ناديه الأسبق ويلفرهامبتون، في دورة مقررة بأمريكا، بمشاركة 32 فريق من مختلف بلدان العالم.

ومن المقرر أن تجرى هذه البطولة، في الفترة ما بين 1 إلى 4 جوان المقبل، مع رصد جائزة مالية بقيم مليون دولار للمتوج بها.

يذكر أن عدلان قديورة، حمل ألوان ويلفرهامبتون، من 2010 إلى 2012، وشارك في 39 مباراة مع الفريق، سجل خلالها ثلاثة أهداف.