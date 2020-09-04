قديورة يعود للمنافسة الرسمية ويحقق الفوز رفقة الغرافة

عاد الدولي الجزائري عدلان قديورة أمس الخميس، لأجواء المنافسة الرسمية، بمناسبة المواجهة التي جمعت فريقه الغرافة، بنادي قطر.

ونشر قديورة، عقب هذه المباراة، تغريدة عبر حسابه على تويتر، عبر من خلالها عن سعادته بالعودة للمنافسة بعباراة “سعيد بالعودة”.

وأرفق الدولي الجزائري، هذه التغريدة، بصورة من هذه المقابلة، تجمعه بمواطنه سفيان هني، الذي تألق بهدف وتمريرة حاسمة.

يذكر أن عدلان قديورة، غاب عن الميادين لـ6 أشهر، بالنظر للإصابة التي تعرض لها شهر مارس، على مستوى الركبة والتي أنهت موسمه مبكرا.